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НБУ з 1 квітня зніме заборону на виведення нерезидентами коштів від сплати відсотків за ОВДП
Національний банк України (НБУ) з 1 квітня 2023 року зніме заборону на виведення нерезидентами коштів, отриманих від сплати відсотків за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомила пресслужба регулятора у середу.
Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ №29 від 22 березня, оприлюдненою на сайті центробанку, вона набуває чинності з 23 березня.
Зазначається, що НБУ відкладає прийняття аналогічного рішення щодо можливості репатріювати основну суму, вкладену у внутрішні держоблігації, до суттєвого зниження ризиків безпеки та макроекономічних ризиків.
За оцінками Нацбанку, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період з 1 квітня до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн в еквіваленті.
Відповідна сума може збільшитися у разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП із виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначив центробанк.
Національний банк розраховує, що можливість репатріації відсотків створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму та накопичені гривневі кошти в нові облігації, що сприятиме розвитку ринку держоблігацій та мінімізує ризики прямого фінансування дефіциту бюджету з боку НБУ, а отже, і загрози макрофінансовій стабільності.
Як повідомлялося, у травні 2022 року НБУ ухвалив рішення про заборону нерезидентами репатріювати закордон кошти, інвестовані в ОВДП.
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