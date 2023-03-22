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АНАЛІТИКА

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на бахмутському напрямку

15:45 22.03.2023 |

Політика

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на бахмутському напрямку

 

Президент України Володимир Зеленський у середу відвідав передові позиції Збройних сил України в Донецькій області, повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями, подякувавши їм за захист України, після чого вручив військовослужбовцям державні нагороди.

"Маю честь бути сьогодні тут, нагородити героїв. Дякую, що захищаєте державу, суверенітет, схід України", - сказав Зеленський перед нагородженням.

"Бачили сьогодні багато зруйнованого навколо. Після перемоги все відбудуємо. Складна у вас доля - захистити нашу землю, повернути все в Україну для наших дітей", - зазначив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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