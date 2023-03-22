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АНАЛІТИКА

Україна і МВФ домовилися про нову програму обсягом $15,6 мільярда

07:53 22.03.2023 |

Економіка

 

Представники МВФ і української влади досягли домовленості на рівні персоналу про затвердження програми розширеного фінансування (EFF) для нашої країни на суму понад $15 мільярдів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міжнародного валютного фонду, передає Укрінформ.

«Команда МВФ досягла домовленості на рівні персоналу з українською владою щодо чотирирічної програми за підтримки МВФ обсягом 11,6 мільярда SDR (приблизно $15,6 мільярда), або 577% квоти України», - зазначають у Фонді.

При цьому уточнюється, що остаточне рішення має схвалити Виконавча рада МВФ. Її засідання ради з цього питання очікується найближчими тижнями.

Як підкреслюють у Фонді, це відображає його послідовну прихильність у підтримці України. Очікується, що новий пакет допоможе мобілізувати масштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів нашої держави протягом терміну дії програми.

Нагадаємо, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 17 березня схвалила зміни в правилах, що дозволять МВФ затверджувати нові кредитні програми для країн, які стикаються з «виключно високою невизначеністю».
 

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