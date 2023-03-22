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Україна і МВФ домовилися про нову програму обсягом $15,6 мільярда
07:53 22.03.2023 |
Представники МВФ і української влади досягли домовленості на рівні персоналу про затвердження програми розширеного фінансування (EFF) для нашої країни на суму понад $15 мільярдів.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Міжнародного валютного фонду, передає Укрінформ.
«Команда МВФ досягла домовленості на рівні персоналу з українською владою щодо чотирирічної програми за підтримки МВФ обсягом 11,6 мільярда SDR (приблизно $15,6 мільярда), або 577% квоти України», - зазначають у Фонді.
При цьому уточнюється, що остаточне рішення має схвалити Виконавча рада МВФ. Її засідання ради з цього питання очікується найближчими тижнями.
Як підкреслюють у Фонді, це відображає його послідовну прихильність у підтримці України. Очікується, що новий пакет допоможе мобілізувати масштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів нашої держави протягом терміну дії програми.
Нагадаємо, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 17 березня схвалила зміни в правилах, що дозволять МВФ затверджувати нові кредитні програми для країн, які стикаються з «виключно високою невизначеністю».
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