Рада розширила повноваження Федорова в уряді

У британському міноборони підтвердили надання Україні снарядів зі збідненим ураном. У Росії у відповідь заявили, що вони є шкідливими для довкілля та здоров'я людини. При цьому українські фахівці вказують, що сама Росія вже використовує такі снаряди в Україні.