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Новим міністром освіти став Оксен Лісовий
13:28 21.03.2023 |
Верховна Рада 21 березня проголосувала про призначення Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки.
Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 313 нардепів.
У минулому Лісовий викладав у Києво-Могилянському колегіуму, а також обіймав одну із керівних посад у дирекції "Укртелекому". Із червня 2010 року очолив Національний центр "Мала академія наук України".
Із початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року добровольцем пішов на фронт, але водночас дистанційно продовжив виконувати обов'язки директора МАН України.
Як повідомлялося, у понеділок, 20 березня Верховна Рада підтримала відставку міністра освіти та науки Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.
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