Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новим міністром освіти став Оксен Лісовий

13:28 21.03.2023 |

Політика

 

Верховна Рада 21 березня проголосувала про призначення Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 313 нардепів.

У минулому Лісовий викладав у Києво-Могилянському колегіуму, а також обіймав одну із керівних посад у дирекції "Укртелекому". Із червня 2010 року очолив Національний центр "Мала академія наук України".

Із початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року добровольцем пішов на фронт, але водночас дистанційно продовжив виконувати обов'язки директора МАН України.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 березня Верховна Рада підтримала відставку міністра освіти та науки Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4228
  0,2743
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2645  0,01 0,02 38,9394  0,01 0,01
EUR 40,4015  0,11 0,27 41,3521  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес