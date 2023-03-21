Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Телеканалам олігархів виділили з бюджету ще понад 200 мільйонів на російськомовний контент для «Freeдом»

11:42 21.03.2023 |

Політика

 

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" 13 березня уклало угоди на виготовлення передач для інформаційного марафону "Freeдом" до кінця року на загальну суму 224 млн грн.

Кошти виділено на виробництво контенту з орієнтування на російськомовного глядача за межами України та забезпечення прямого ефіру зі студії російською мовою, передають "Наші гроші".

За даними системи "Прозорро", іноземне підприємство "1+1 продакшн" з групи Ігоря Коломойського отримає 75,3 млн грн на виготовлення контенту - по 83 663 грн за годину.

ПрАТ "Телеканал "Інтер" Фірташа-Льовочкіна-Хорошковського матиме 74,83 млн грн на контент - по 83 143 грн за годину.

Послуги ТОВ "СЛМ новини" Віктора Пінчука коштуватимуть 73,58 млн грн - по 81 754 грн за годину.

Торік цим же каналам замовляли контент для телеканалу Freedom з розрахунку близько 67 тис. грн за годину. Тобто на цей рік телеканали підняли ціни на 25%.

З урахуванням минулорічних закупівель "плюси" під час вторгнення отримали замовлення для Freedom на 134 млн грн, "Старлайт" - 129 млн грн, "Інтер" - 108 млн грн.

"Новинна група Україна" Ріната Ахметова минулого літа також отримала підряд на 48 млн грн. Компанія Ахметова здала свою ліцензію державі і її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми - Україна".

Таким чином загальні контракти на російськомовний контент "Фрідому" з каналами українських олігархів під час вторгнення коштують вже 419 млн грн, наголошує видання.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4228
  0,2743
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2645  0,01 0,02 38,9394  0,01 0,01
EUR 40,4015  0,11 0,27 41,3521  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес