Телеканалам олігархів виділили з бюджету ще понад 200 мільйонів на російськомовний контент для «Freeдом»

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" 13 березня уклало угоди на виготовлення передач для інформаційного марафону "Freeдом" до кінця року на загальну суму 224 млн грн.

Кошти виділено на виробництво контенту з орієнтування на російськомовного глядача за межами України та забезпечення прямого ефіру зі студії російською мовою, передають "Наші гроші".

За даними системи "Прозорро", іноземне підприємство "1+1 продакшн" з групи Ігоря Коломойського отримає 75,3 млн грн на виготовлення контенту - по 83 663 грн за годину.

ПрАТ "Телеканал "Інтер" Фірташа-Льовочкіна-Хорошковського матиме 74,83 млн грн на контент - по 83 143 грн за годину.

Послуги ТОВ "СЛМ новини" Віктора Пінчука коштуватимуть 73,58 млн грн - по 81 754 грн за годину.

Торік цим же каналам замовляли контент для телеканалу Freedom з розрахунку близько 67 тис. грн за годину. Тобто на цей рік телеканали підняли ціни на 25%.

З урахуванням минулорічних закупівель "плюси" під час вторгнення отримали замовлення для Freedom на 134 млн грн, "Старлайт" - 129 млн грн, "Інтер" - 108 млн грн.

"Новинна група Україна" Ріната Ахметова минулого літа також отримала підряд на 48 млн грн. Компанія Ахметова здала свою ліцензію державі і її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми - Україна".

Таким чином загальні контракти на російськомовний контент "Фрідому" з каналами українських олігархів під час вторгнення коштують вже 419 млн грн, наголошує видання.