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Новий пакет військової допомоги Україні від США: Пентагон розкрив повний зміст
19:38 20.03.2023 |
Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на 350 мільйонів доларів. У пакет увійшли боєприпаси і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
Як зазначають в американському відомстві, в черговий пакет військової допомоги увійшли:
* боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 155-мм артилерійські снаряди;
* 25-мм боєприпаси;
* високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
* 81-мм та 60-мм мінометні системи та мінометні снаряди;
* системи протитанкової зброї AT-4;
* гранатомети, стрілецька зброя та відповідні боєприпаси;
* боєприпаси для руйнування та обладнання для розчищення перешкод;
* обладнання для розмінування;
* автоцистерни для перевезення важкого палива;
* тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;
* річкові патрульні катери;
* випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
* запасні частини та інше польове обладнання.
"Для задоволення мінливих потреб України у бойових діях Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну ключовими можливостями", - зазначили у Пентагоні.
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