Новий пакет військової допомоги Україні від США: Пентагон розкрив повний зміст

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на 350 мільйонів доларів. У пакет увійшли боєприпаси і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Як зазначають в американському відомстві, в черговий пакет військової допомоги увійшли:

* боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

* 155-мм артилерійські снаряди;

* 25-мм боєприпаси;

* високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

* 81-мм та 60-мм мінометні системи та мінометні снаряди;

* системи протитанкової зброї AT-4;

* гранатомети, стрілецька зброя та відповідні боєприпаси;

* боєприпаси для руйнування та обладнання для розчищення перешкод;

* обладнання для розмінування;

* автоцистерни для перевезення важкого палива;

* тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;

* річкові патрульні катери;

* випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

* запасні частини та інше польове обладнання.

"Для задоволення мінливих потреб України у бойових діях Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну ключовими можливостями", - зазначили у Пентагоні.