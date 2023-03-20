Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий пакет військової допомоги Україні від США: Пентагон розкрив повний зміст

 

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на 350 мільйонів доларів. У пакет увійшли боєприпаси і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Як зазначають в американському відомстві, в черговий пакет військової допомоги увійшли:

* боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 155-мм артилерійські снаряди;
* 25-мм боєприпаси;
* високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
* 81-мм та 60-мм мінометні системи та мінометні снаряди;
* системи протитанкової зброї AT-4;
* гранатомети, стрілецька зброя та відповідні боєприпаси;
* боєприпаси для руйнування та обладнання для розчищення перешкод;
* обладнання для розмінування;
* автоцистерни для перевезення важкого палива;
* тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;
* річкові патрульні катери;
* випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
* запасні частини та інше польове обладнання.

"Для задоволення мінливих потреб України у бойових діях Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну ключовими можливостями", - зазначили у Пентагоні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1485
  0,2962
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2579  0,08 0,21 38,9445  0,06 0,14
EUR 40,2933  0,14 0,35 41,2433  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес