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АНАЛІТИКА

Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 і допомоміжні машини

Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 і допомоміжні машини

 

Збройні сили Норвегії повідомили про доставку в Україну восьми танків Leopard 2 і чотирьох допоміжних машин.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Норвегії.

У відомстві нагадали, що 26 січня Норвегія вирішила долучитись до міжнародної передачі танків Україні.

"Незабаром після цього було вирішено, що Норвегія передасть Україні вісім танків типу Leopard 2 і до чотирьох машин підтримки. Танки вже на місці, а в Польщі, під егідою ЄС, триває підготовка особового складу" - йдеться у повідомленні

Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 і допомоміжні машини

 

На додаток до восьми танків і допоміжних машин, які були передані, Норвегія надає також кошти на боєприпаси і запасні частини.

"Зараз ми вважаємо абсолютно правильним підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не перемогла у своїй агресії проти України", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Ключові теги: Норвегія
 

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