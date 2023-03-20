ЄС погодив план прискорення постачання боєприпасів Україні на 2 млрд євро - ЗМІ

Міністри закордонних справ та оборони країн ЄС досягли згоди щодо спільної ініціативи з постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів зі снарядами.

Як пише "Європейська правда", про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

У своєму Twitter Джозвяк написав, що на засіданні Ради ЄС погодили ініціативу, яку висунув глава дипломатії Жозеп Боррель. Вона передбачає вирішення проблеми дефіциту боєприпасів та прискорення темпів їх постачання.

"Міністри закордонних справ ЄС досягли домовленості щодо плану постачання боєприпасів для України", - коротко зазначив Джозвяк

Офіційно деталі домовленостей поки не оприлюднили. Однак перед зустріччю Боррель висловив сподівання, що країни схвалять пропозицію, яку він представив, з трьома напрямками на загальну суму 2 млрд євро.

Раніше Боррель деталізував, що йдеться, по-перше, про збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, про спільні закупівлі європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє, про швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому, щоб мати можливість задовольнити ці потреби.

Європейські дипломати у коментарі dpa кажуть, що ініціатива передбачає постачання Україні протягом наступних 12 місяців 1 млн артилерійських снарядів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який брав участь у засіданні дистанційно, наголосив, що артилерійські боєприпаси є найпершим пріоритетом і від обсягів та темпів постачань напряму залежить збереження життів українців.