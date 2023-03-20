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Рада звільнила Шкарлета з посади міністра освіти і науки
14:12 20.03.2023 |
Верховна Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.
Рішення щодо звільнення Шкарлета підтримали 295 нардепи.
Нагадаємо, 18 березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку. 20 березня комітет Ради підтримав його відставку.
За матеріалами:
РБК-Україна
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