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АНАЛІТИКА

Рада звільнила Шкарлета з посади міністра освіти і науки

14:12 20.03.2023 |

Політика

 

Верховна Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

Рішення щодо звільнення Шкарлета підтримали 295 нардепи.

 

Нагадаємо, 18 березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку. 20 березня комітет Ради підтримав його відставку.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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