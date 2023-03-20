«Слуга народу» Гевко потрапив у ДТП, загинула людина

Депутат Верховної Ради Володимир Гевко (фракція "Слуга народу") у неділю, 19 березня, став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула людина. Про це сам нардеп повідомив у Facebook.

"З перших хвилин цієї трагедії я співпрацюю зі слідством і співпрацюватиму надалі. Я зі свого боку пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, здав усі необхідні аналізи і надалі буду брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях", - написав Гевко.

Він приніс співчуття і вибачення близьким загиблого та пообіцяв зробити все можливе, "щоб родина трагічно загиблого отримала усю підтримку й допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе".

Нардепа позбавили мандата через ДТП і підкуп поліцейських

У лютому Рада достроково припинила повноваження іншого народного депутата - Олександра Трухіна. 23 серпня 2021 року Трухін став учасником ДТП, в якій постраждали шестеро осіб. Згодом він заявив, що не був за кермом автомобіля, однак пізніше з'явилося відео, на якому нардеп пропонує поліцейському хабар за можливість залишити місце аварії.

У вересні 2022 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили йому про підозру у цій справі. У лютому Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду між прокурором і Трухіним про визнання винуватості в спробі підкупу патрульних поліцейських. Суд призначив йому штраф у 68 тисяч гривень, а нардеп зобов'язався перерахувати на потреби Збройних сил України шість мільйонів гривень, а також кошти у розмірі 50 тисяч гривень, які він вніс як заставу.