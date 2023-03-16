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Польща передасть Україні 4 літаки МіГ-29 у найближчі дні - Дуда
14:48 16.03.2023 |
Президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.
Про це він сказав на пресконференції з президентом Чехії у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на rp.pl.
"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решту літаків обслуговують і готують", - сказав Дуда, не назвавши точну кількість літаків МіГ-29, які Польща надасть Україні.
Дуда сказав, що рішення про передачу літаків було ухвалене на рівні державних органів влади.
"Можна з упевненістю сказати, що ми буквально в цей момент відправляємо ці МіГи в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких МіГів. Це МіГи, які ми отримали на початку 1990-х років", - зазначив польський президент.
Він підкреслив, що на озброєнні польської армії ці літаки замінять FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуються до кінця року. А потім до них приєднаються ескадрильї літаків F-35.
Це вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ західна держава відкрито оголосила про передачу Україні бойових літаків. Україна прагне отримати від своїх партнерів літаки західного зразка, та поки безуспішно.
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