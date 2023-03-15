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АНАЛІТИКА

Російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем

Російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем

 

Сьогодні, 14 березня, російський винищувач врізався в американський безпілотник над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського командування Збройних сил США.

За інформацією американських військових, сьогодні над Чорним морем два російських винищувачі Су-27 спробували перехопити безпілотник MQ-9 ВПС США, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі.

Вранці один з Су-27 зачепив безпілотник MQ-9 Reaper, внаслідок чого дрон був збитий. До зіткнення російські винищувачі пролітали перед БПЛА "у безрозсудній манері".

"Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії та повної втрати MQ-9. Насправді цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до краху обох повітряних суден", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хекер, командувач ВПС США в Європі та Африці.

Він також наголосив, що авіація США та союзників продовжить проводити операції у міжнародному повітряному просторі, незважаючи на такий інцидент.

В американському командуванні додали, що такі агресивні дії росіян небезпечні і можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації.

Варто зауважити, що MQ-9 Reaper є бойовим дроном. Але його можуть використовувати і для розвідки.

Безпілотник має шість точок підвіски. Може нести до чотирьох ракет класу "повітря - земля", або до восьми в модифікації MQ-9A або 4 ракети "Хеллфайр" та дві бомби Mark 82 з лазерним наведенням.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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