ВАКС залишив Коболєва на свободі, але зобов'язав носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд відмовився змінити запобіжний захід для колишнього голови Нафтогазу України Андрія Коболєва, попри те, що він не вніс заставу у розмірі 229 млн грн. Таке рішення ухвалила слідча суддя у вівторок, 14 грудня.

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 229,248 млн грн.

Відповідно до рішення суду, підозрюваний мав внести кошти протягом п'яти днів з моменту проголошення рішення, тобто до 6 березня включно. Він не зміг зібрати потрібну суму.

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, у разі невнесення підозрюваним застави, до нього може бути застосований інший, більш суворий запобіжний захід.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура хотіла скористатися цією нормою і попросила обрати Коболєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 365 млн грн застави.

Суд задовольнив це клопотання частково, поклавши на колишнього голову Нафтогазу додатковий обов'язок носити електронний браслет для контролю за пересуванням. У решті клопотання прокуратурі відмовили.