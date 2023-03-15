Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ВАКС залишив Коболєва на свободі, але зобов'язав носити електронний браслет

18:13 14.03.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд відмовився змінити запобіжний захід для колишнього голови Нафтогазу України Андрія Коболєва, попри те, що він не вніс заставу у розмірі 229 млн грн. Таке рішення ухвалила слідча суддя у вівторок, 14 грудня.

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 229,248 млн грн.

Відповідно до рішення суду, підозрюваний мав внести кошти протягом п'яти днів з моменту проголошення рішення, тобто до 6 березня включно. Він не зміг зібрати потрібну суму.

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, у разі невнесення підозрюваним застави, до нього може бути застосований інший, більш суворий запобіжний захід.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура хотіла скористатися цією нормою і попросила обрати Коболєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 365 млн грн застави.

Суд задовольнив це клопотання частково, поклавши на колишнього голову Нафтогазу додатковий обов'язок носити електронний браслет для контролю за пересуванням. У решті клопотання прокуратурі відмовили.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2728
  0,1682
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0484  0,03 0,07 38,7947  0,02 0,05
EUR 40,1709  0,07 0,18 41,1272  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес