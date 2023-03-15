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Залужний про утримання Бахмуту: ключ до стійкості оборони всього фронту
18:01 14.03.2023 |
Операція з утримування Бахмуту має важливе значення для стримування ворога, оскільки є ключем до стійкості оборони усього фронту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога", - пише головнокомандувач ЗСУ.
Як пояснив Залужний, операція з утримування Бахмуту, є ключовою у стійкості оборони усього фронту.
"Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України", - додав головнокомандувач.
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