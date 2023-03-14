Bihus.info: Міноборони до скандалу з яйцями збиралось купувати картоплю по 27 грн

Міністерство оборони до скандалу довкола цін на продукти для військових збиралось купувати картоплю в одного з постачальників по 27 грн за кілограм - у кілька разів дорожче, ніж той купував сам, йдеться у сюжеті Bihus.info.

Видання отримало накладні та копію річного контракту, укладеного з ТОВ "Гарна справа" - це другий постачальник продуктів для Міноборони, назва якого стала публічною.





У порівнянні з ТОВ "Актив компані", чий контракт раніше оприлюднило ZN.ua, постачальник "Гарна страва" пропонував дешевші яйця (8-8,5 грн за штуку), але вищі ціни на овочі.

Картопля у першій версії договору вже у січні мала постачатися по 27 грн/кг з ПДВ (у накладній ціна 22,5 грн без ПДВ, податок враховано окремо у сумі товару), капуста - по 33 грн/кг, буряк - по 30 грн/кг.

Водночас компанія "Гарна страва" сама купувала картоплю по 7,2-10,5 грн (з ПДВ), капусту - до 12,5 грн/кг, буряк - до 11 грн/кг.

Міноборони не встигло оплатити січневі постачання за першою версією укладених контрактів. Продукти, поставлені військовим у січні-лютому 2023 року, будуть оплачуватись за скоригованими цінами.

У лютому Міноборони змінило договори з усіма постачальниками, скоротивши строки договорів до трьох місяців. Завдяки цьому у договорі з ТОВ "Гарна страва" ціна на овочі впала на 7-10 грн за кілограм.

Вона все одно залишається вищою, ніж у роздріб, компанія пояснює це дорогою та небезпечною логістикою.

"Ми маємо відвезти, грубо кажучи, в окоп у Донецькій області, куди ніхто не погоджується їхати, тому що є ризик втрати машини, тому що кілометраж не по прямій вимірюється, а через понтонні переправи. І собівартість доставлення доходить до 10 грн за кг продукції. Тому якщо порівняти з картоплею, яка на ринку 7-8 грн, додайте ці 10 - отримаєте 18-19 грн за картоплю в Донецькій області", - заявив директор із закупівель ТОВ "Гарна страва".

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, міністерство продовжить практику короткострокових договорів, щоб постачальники не закладали в них цінові ризики на кінець року.

"Припускаю, що ми будемо продовжувати контракти знов коротко. На два-три місяці максимум, для того аби все одно вийти на якусь нову систему", - заявив він.