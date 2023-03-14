У МЗС запустили відкритий пошук послів України, вакантні посади у 21 країні

У МЗС запустили відкритий пошук послів України через "кадровий голод", на сьогодні вакантні посади послів у 21 країні, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я переконаний, що в Україні є сильні та фахові люди. Проблема лише в тому, що або а) ми їх ще не знайшли, або б) вони самі ще не дізналися про можливість взятися за надскладну, але надзвичайно необхідну, роботу Посла України. Тому ми йдемо на безпрецедентний крок - створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду Посла", - написав міністр у понеділок.

Відповідну сторінку вже створено на сайті МЗС у розділі "Вакансії".

За словами Кулеби, відкритий пошук серед внутрішніх і зовнішніх кандидатів дасть змогу уникнути неприйнятних ситуацій, коли вакансія посла в певній країні залишається незаповненою протягом кількох років.

Він зауважив, що проблема "кадрового голоду" нині добре знайома не лише державним інституціям, а й приватному сектору.

"Особливо складно з пошуком кандидатів на посади Послів. Шукаю їх в дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без Послів", - наголосив Кулеба.

За словами очільника МЗС, відкритий пошук послів - це можливість для системи розширити горизонти і можливість для "достойних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми".

"Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні нашій країні у світі. Також зазначу, що особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси", - наголосив міністр.

Крім того, за умови рівних професійних показників, перевага надаватиметься жінкам.

"Просто тому, що дипломатія була багато десятиліть несправедлива щодо кар'єрного зростання жінок", - додав він.

Як повідомив міністр, наразі в розділі вакансій значиться 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії.