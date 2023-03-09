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Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, запущених окупантами по території України вночі, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний
09:45 09.03.2023 |
Сили оборони України збили 34 із 48 російських крилатих ракет, запущених окупантами по території України в ніч на четвер, а також знищили чотири дрони-камікадзе, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"Силами та засобами Повітряних сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також чотири БпЛА "Shahed-136/131", - написав Залужний у телеграмі в четвер уранці.
За словами головкому ЗСУ, в результаті організованої протидії української армії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П і Х-59 не досягли своїх цілей.
Загалом же, він уточнив, що окупанти вночі запустили по території України 81 ракету, серед яких крилаті, керовані та зенітні.
"Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України. Здійснив 81 пуск ракет різного базування: 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555; 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр"; шість пусків крилатих ракет повітряного базування X-22; шість пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал"; вісім пусків керованих авіаційних ракет: два - Х-31П; шість - X-59; 13 пусків зенітних керованих ракет С-300", - ідеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що загарбники також запустили по території України вісім ударних БпЛА "Shahed-136/131".
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