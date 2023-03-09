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АНАЛІТИКА

Польща готова передати Україні власні МіГ-29 – президент

 

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив готовність Варшави передати Україні власні винищувачі МіГ-29 в межах міжнародної коаліції.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN, пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Та частина МіГ-29, яка залишилася в Польщі і яка зараз служить у наших військово-повітряних силах - ми готові передати ці літаки, і я впевнений, що Україна була б готова негайно їх використати", - заявив Дуда.

Також він висловив упевненість у тому, що українські збройні сили в майбутньому захочуть переходити на стандарти НАТО і використовувати F-16. "Тому підготовка українських пілотів є важливою і дуже потрібною", - додав польський президент.

У лютому президент Польщі заявив, що Польща розглядатиме питання передачі Україні літаків МіГ-29, якщо ж говорити про F-16, то їх в країні замало.

Пізніше, коментуючи можливість передання Україні винищувачів, Дуда підкреслив, що насамперед йтиметься про радянські літаки МіГ-29, які вона прагне замінити на сучасні аналоги.
Ключові теги: Польща
 

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