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Україна отримала перелік з 29 тисяч актів права ЄС в рамках підготовку до вступу
17:42 08.03.2023 |
Україна отримала перелік з 29 тисяч актів права Європейського Союзу, які мають стати частиною національного законодавства до приєднання України до ЄС.
Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час засідання парламентського комітету з питань інтеграції з Євросоюзом, пише "Європейська правда"
"Аналіз, який ми будемо робити по цих 29 тисячах, матиме два основних наслідки. Перший: за результатами такого аналізу, який ми плануємо завершити до кінця травня, у жовтні 2023 року буде представлений оновлений звіт по Україні, де будуть суттєво покращені показники по кожному сектору", - сказала Стефанішина, яку цитує сайт Ради.
Друга частина передбачатиме перелік завдань, які Україні необхідно виконати, щоб імплементувати решту актів права ЄС, і ляже в основу майбутніх переговорів і переговорних позицій щодо Угоди про приєднання до ЄС.
Україна, за словами Стефанішиної, розраховує, що завдання буде виконане достатньо швидко, і це дозволить ЄС ухвалити в кінці року політичне рішення про відкриття перемовин.
"Ми розраховуємо, що весняна проміжна оцінка Єврокомісії визначить конкретний перелік заходів, які залишилися, щоб у жовтні отримати звіт про повне виконання семи рекомендацій", - заявила віцепрем'єрка.
Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС Київ задекларував мету вже у 2023 році розпочати переговори про вступ, а Брюссель своєю чергою погодився передати проміжну оцінку виконання семи рекомендацій навесні.
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