Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала перелік з 29 тисяч актів права ЄС в рамках підготовку до вступу

 

Україна отримала перелік з 29 тисяч актів права Європейського Союзу, які мають стати частиною національного законодавства до приєднання України до ЄС.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час засідання парламентського комітету з питань інтеграції з Євросоюзом, пише "Європейська правда"

"Аналіз, який ми будемо робити по цих 29 тисячах, матиме два основних наслідки. Перший: за результатами такого аналізу, який ми плануємо завершити до кінця травня, у жовтні 2023 року буде представлений оновлений звіт по Україні, де будуть суттєво покращені показники по кожному сектору", - сказала Стефанішина, яку цитує сайт Ради.

Друга частина передбачатиме перелік завдань, які Україні необхідно виконати, щоб імплементувати решту актів права ЄС, і ляже в основу майбутніх переговорів і переговорних позицій щодо Угоди про приєднання до ЄС.

Україна, за словами Стефанішиної, розраховує, що завдання буде виконане достатньо швидко, і це дозволить ЄС ухвалити в кінці року політичне рішення про відкриття перемовин.

"Ми розраховуємо, що весняна проміжна оцінка Єврокомісії визначить конкретний перелік заходів, які залишилися, щоб у жовтні отримати звіт про повне виконання семи рекомендацій", - заявила віцепрем'єрка.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС Київ задекларував мету вже у 2023 році розпочати переговори про вступ, а Брюссель своєю чергою погодився передати проміжну оцінку виконання семи рекомендацій навесні.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5671
  0,4461
 1,14

Курс обміну валют на вчора, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1641  0,13 0,34 38,9791  0,12 0,31
EUR 40,0203  0,30 0,75 41,0694  0,29 0,70

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес