Україна отримала перелік з 29 тисяч актів права ЄС в рамках підготовку до вступу

Україна отримала перелік з 29 тисяч актів права Європейського Союзу, які мають стати частиною національного законодавства до приєднання України до ЄС.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час засідання парламентського комітету з питань інтеграції з Євросоюзом, пише "Європейська правда"

"Аналіз, який ми будемо робити по цих 29 тисячах, матиме два основних наслідки. Перший: за результатами такого аналізу, який ми плануємо завершити до кінця травня, у жовтні 2023 року буде представлений оновлений звіт по Україні, де будуть суттєво покращені показники по кожному сектору", - сказала Стефанішина, яку цитує сайт Ради.

Друга частина передбачатиме перелік завдань, які Україні необхідно виконати, щоб імплементувати решту актів права ЄС, і ляже в основу майбутніх переговорів і переговорних позицій щодо Угоди про приєднання до ЄС.

Україна, за словами Стефанішиної, розраховує, що завдання буде виконане достатньо швидко, і це дозволить ЄС ухвалити в кінці року політичне рішення про відкриття перемовин.

"Ми розраховуємо, що весняна проміжна оцінка Єврокомісії визначить конкретний перелік заходів, які залишилися, щоб у жовтні отримати звіт про повне виконання семи рекомендацій", - заявила віцепрем'єрка.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС Київ задекларував мету вже у 2023 році розпочати переговори про вступ, а Брюссель своєю чергою погодився передати проміжну оцінку виконання семи рекомендацій навесні.