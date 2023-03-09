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АНАЛІТИКА

Посли ЄС погодили додаткові 2 млрд євро для фонду, з якого фінансують зброю для України

 

Посли країн ЄС на зустрічі 8 березня погодили виділення додаткових 2 млрд євро для Європейського фонду миру, з якого фінансують військову допомогу країн-членів для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило шведське головування у своєму Twitter.

"Сьогодні посли ЄС затвердили додаткові 2 млрд євро для Європейського фонду миру (European Peace Facility). Це рішення - чіткий сигнал, що ЄС налаштований і далі надавати військову підтримку Україні та іншим партнерам", - зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого Рада ЄС затвердила сьомий транш військової допомоги для України за кошти з European Peace Facility, а також виділення коштів на роботу тренувальної місії ЄС для українських військових.

На початок лютого 2023 року у ЄС оцінювали загальну військову допомогу країн-членів для України у 12 млрд євро - як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.
Ключові теги: ЄС
 

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