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АНАЛІТИКА

Голова наглядової ради «Магістральних газопроводів України» подала у відставку

 

Голова наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України" Уберт Беттонвіль вирішила скласти свої повноваження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Уберт Беттонвіль міністру енергетики Герману Галущенку, який опинився у розпорядженні редакції.

"Незважаючи на мої щирі зусилля на благо компанії та військовий супротив України, деякі члени Наглядової ради довели, що вони не будуть і не можуть застосовувати стандарти ЄС та принципи корпоративного управління і їм має бути соромно за себе. Вони є основною причиною моєї відставки", - написала в аргументації свого рішення Беттонвіль.

Голова наглядової ради також заявила, що більше не може брати участь у процесі ухвалення рішень і не має наміру створювати додаткову вартість для компанії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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