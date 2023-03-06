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Кабмін призначив Семена Кривоноса директором НАБУ
13:26 06.03.2023 |
Кабінет Міністрів призначив голову Державної інспекції архітектури та містобудування Семена Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в понеділок.
Крім Кривоноса на засіданні уряду розглядалися кандидатури Сергія Гупяка та Романа Осипчука, які також були передані в уряд за результатами проведеного конкурсу.
"Отримавши всі необхідні матеріали комісії з відбору, уряд уважно вивчив ці матеріали щодо кожного кандидата, провів особисте знайомство з кожним кандидатом у рівних умовах", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що з цим призначенням Україна виконала всі сім рекомендацій, висунутих під час отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу, а також повністю сформувала антикорупційну інфраструктуру.
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