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Допомога на 400 млн доларів: стали відомі деталі нового військового пакету від США
08:49 03.03.2023 |
Адміністрація президента США у п'ятницю, 3 березня, оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, до якого увійдуть здебільшого боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Очікується, що допомога Україні стане головною темою зустрічі президента Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца у Білому домі у п'ятницю.
Як повідомили джерела у четвер, пакет, як очікується, міститиме більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, боєприпаси для бойових машин Bradley, а також мостоукладачі для броньованих машин.
Обладнання фінансуватиметься шляхом президентських повноважень, у рамках яких Джо Байден може санкціонувати передачу товарів та послуг із запасів США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.
Нагадаємо, виступаючи перед журналістами раніше на брифінгу, офіційний представник Білого дому Джон Кірбі не назвав ціну нового пакета допомоги, заявивши, що докладніша інформація буде опублікована найближчим часом.
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