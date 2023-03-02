Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом «м'якої сили»

За минулий рік Україна додала найбільше балів серед усіх країн світового рейтингу м'якої сили Global Soft Power Index, посівши 37 місце зі 121 у загальному підсумку і 19 місце за рівнем впливовості.

Міжнародне дослідження сприйняття національних брендів, що проводиться Brand Finance, охоплює 100 тисяч респондентів. Для порівняння, у 2021 році Україна посідала 61 позицію.

Індекс показує здатність впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили. Серед досліджуваних показників, зокрема, впливовість, упізнаваність і репутація країн.

Минулого року Україна посідала 45 місце в рейтингу впливовості. За показником упізнаваності Україна піднялася з 47 на 14 місце. Репутація України продемонструвала помірне поліпшення, зростання показника стримують респонденти з Азії, які вважають, що репутація України дещо знизилася.

Результати було презентовано 2 березня в Лондоні на Global Soft Power Summit 2023, який цього року був сфокусований на Україні.

"Україна значно поліпшила свій рейтинг від Brand Finance Global Soft Power Index 2023: 37 місце зі 121 країни, двадцятка за глобальним впливом. Це заслуга мужнього українського народу, президента Володимира Зеленського, наших Збройних сил і всіх, хто розповідав історію України", - написав Кулеба у твіттері.