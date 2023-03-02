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Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом «м'якої сили»
14:58 02.03.2023 |
За минулий рік Україна додала найбільше балів серед усіх країн світового рейтингу м'якої сили Global Soft Power Index, посівши 37 місце зі 121 у загальному підсумку і 19 місце за рівнем впливовості.
Міжнародне дослідження сприйняття національних брендів, що проводиться Brand Finance, охоплює 100 тисяч респондентів. Для порівняння, у 2021 році Україна посідала 61 позицію.
Індекс показує здатність впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили. Серед досліджуваних показників, зокрема, впливовість, упізнаваність і репутація країн.
Минулого року Україна посідала 45 місце в рейтингу впливовості. За показником упізнаваності Україна піднялася з 47 на 14 місце. Репутація України продемонструвала помірне поліпшення, зростання показника стримують респонденти з Азії, які вважають, що репутація України дещо знизилася.
Результати було презентовано 2 березня в Лондоні на Global Soft Power Summit 2023, який цього року був сфокусований на Україні.
"Україна значно поліпшила свій рейтинг від Brand Finance Global Soft Power Index 2023: 37 місце зі 121 країни, двадцятка за глобальним впливом. Це заслуга мужнього українського народу, президента Володимира Зеленського, наших Збройних сил і всіх, хто розповідав історію України", - написав Кулеба у твіттері.
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