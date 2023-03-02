Кабмін офіційно відклав запуск реєстру олігархів

Кабінет вніс зміни до Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами), відтермінувавши виконання низки його частин.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №177-р від 24 лютого оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Документом внесено зміни до першої редакції Плану заходів, затвердженої у листопаді 2021 року.

Зокрема, у попередній редакції передбачалося, що РНБО спільно з Мінцифри мали забезпечити розроблення та функціонування реєстру олігархів до квітня 2022 року.

В оновленому плані запуск реєстру має розпочатися "через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії". На підставі цього висновку ще мають внести зміни до так званого "закону про олігархів" щодо визначення Мін'юсту відповідальним за формування та ведення Реєстру олігархів.

Крім того, в оновленому плані до кінця 2023 року відтерміновано розроблення законопроєкту про лобіювання, який мав бути готовий наприкінці минулого року.

Також до квітня 2023 року відкладена розробка та ухвалення законів про створення єдиного реєстру споживачів електричної енергії та природного газу.

Водночас на рік після після припинення або скасування воєнного стану відкладено реалізацію пунктів плану, що передбачали приведення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом до економічно обґрунтованого рівня, встановлення економічно обґрунтованих ставок на перевантаження експортних вантажів на ДП "Морський торговельний порт "Южний", а також забезпечення конкурентоспроможнострі ринку авіаперевезень.

Як повідомлялося, наприкінці січня очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що створення реєстру олігархів зараз немає серед пріоритетів влади.

Улітку минулого ркоу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що реєстр олігархів уже готовий, і на той момент тривав процес підготовки документів.