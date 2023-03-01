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Апеляційний суд призначив Коболєву заставу у ₴229 мільйонів
21:00 01.03.2023 |
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) призначила колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву запобіжний захід - заставу у 229 млн грн. Про це повідомив Коболєв на своїй сторінці у Facebook.
"Апеляція ВАКС скасувала попереднє рішення і призначила заставу близько 230 млн грн. Поки думаю, що з цим робити, коментувати більше не буду", - написав Коболєв.
З цим рішенням не погодилася Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), яка подала апеляційну скаргу.
Скаргу задовольнили лише частково. Прокурори просили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативним правом внесення застави у 365 млн грн, уточнюють у Transparency International Ukraine.
Обрання заходу свідчить про наявність ризиків того, що Коболєв може перешкоджати розслідуванню чи впливати на нього. Зокрема, його зобов'язали утриматися від спілкування зі свідками у проваджені, повідомляють у Центрі протидії корупції (ЦПК).
Коболєв підозрюється у протиправному отримані премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Тільки перша частина премії склала $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав у банку під гарантії Нафтогазу ще $12 млн, нагадують у ЦПК.
Під час розгляду в апеляції судді цікавилися у Коболєва, чим зумовлений такий великий розмір премії, адже інтереси Нафтогазу в арбітражі представляла іноземна юридична компанія, яка за свою роботу окремо отримала кілька десятків мільйонів євро.
Коболєв розповів, що саме він підписував документи, ухвалював ключові рішення та надавав особисті свідчення в Арбітражі.
Один з адвокатів на засіданні говорив про те, що премія $10 млн нібито не підлягала розподілу на інших працівників. Хоча наглядова рада Нафтогазу надала Коболєву повноваження розподілити узгоджену частину премії між працівниками компанії, проте він цим правом не скористалвся.
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