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АНАЛІТИКА

Безугла вважає причиною проєкту постанови про її відкликання з комітету з нацоборони свою ініціативу про виключення з комітету Льовочкіна

23:06 28.02.2023 |

Політика

 

Заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") припускає, що причиною появи проєкту постанови про її відкликання з комітету є її ініціатива виключити зі складу комітету народного депутата Сергія Льовочкіна (група "Платформа за життя та мир").

"Щодо проєкту постанови Ф.Веніславського (народний депутат Федір Веніславський із фракції "Слуга народу" - ІФ-У) щодо виключення мене з комітету... Можливо, це пов'язано з моєю боротьбою проти перебування С.Льовочкіна в комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написала Безугла у вівторок у фейсбуці.

Як повідомлялося, Веніславський запропонував Верховній Раді виключити Безуглу зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки та зареєстрував у парламенті відповідний проєкт постанови (№9068).

Згідно з пояснювальною запискою причиною відкликання є неналежне виконання Безуглою своїх обов'язків як заступниці голови профільного комітету.

Зокрема, на засіданні комітету 16 лютого під час розгляду в другому читанні законопроєкту №4210 (щодо посилення демократичного цивільного контролю над Збройними силами України) Безугла надала завідомо недостовірну інформацію про попереднє узгодження тексту документа з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. При цьому жодних документів на підтвердження цього не надала. Водночас начальник ГУР Кирило Буданов у листі на ім'я голови комітету Олександра Завітневича повідомив, що управління не підтримує цього законопроєкту.

Раніше Безугла зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови (№9022) про відкликання з комітету Льовочкіна.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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