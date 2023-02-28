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АНАЛІТИКА

ВР пропонують відкликати нардепку Безуглу зі складу комітету з питань нацбезпеки

16:24 28.02.2023 |

Політика

 

Представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній Раді відкликати народну депутатку Мар'яну Безуглу зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідний проєкт постанови №9068 зареєстровано у ВР 28 лютого.

Як зазначається в пояснювальній записці, це необхідно через неналежне виконання Безуглою своїх обов'язків як заступниці голови профільного комітету.

Веніславський також уточнює, що на засіданні комітету 16 лютого під час розгляду в другому читанні законопроєкту №4210 (щодо посилення демократичного цивільного контролю над Збройними силами України) Безугла надала завідомо недостовірну інформацію про попереднє узгодження тексту документа з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. При цьому жодних документів на підтвердження цього не надала. Водночас начальник ГУР Кирило Буданов у листі на ім'я голови комітету Олександра Завітневича повідомив, що управління не підтримує цього законопроєкту.

Отже, акцентує автор законодавчої ініціативи, Безугла свідомо ввела в оману членів профільного комітету, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 351 Кримінального кодексу України. Крім того, Веніславський зазначає, що спонукання членів комітету до ухвалення або неухвалення відповідних рішень становить "безпосередню загрозу національній безпеці України, особливо в умовах воєнного стану".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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