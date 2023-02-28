Безпілотники атакували нафтобазу в Туапсе, де виникла пожежа

У місті Туапсе Краснодарського краю сталася пожежа на нафтобазі, повідомила міська адміністрація у вівторок, 28 лютого. Пожежа почалася близько другої години ночі на вулиці Індустріальній, де, за відкритими даними, розташований нафтопереробний завод компанії "Роснефть".

Місцеві жителі чули, як на території нафтобази з інтервалом у кілька секунд сталися два вибухи, пише 93.ru. Видання Astra стверджує, що територію атакували "два невстановлені літальні апарати", ушкоджень зазнала бойлерна, поруч із будівлею знайшли дві вирви глибиною півтора метра. Телеграм-канали Baza і Shot стверджують, що нафтобазу атакували безпілотники, начинені вибухівкою, які впали за 100 метрів від нафтосховища. Влада цю інформацію не коментувала.

У адміністрації міста розповіли, що пожежу на площі 200 квадратних метрів після "нічних вибухів" загасили, нафтові резервуари не зачеплено і "приводу для занепокоєння немає".

У мерії підкреслили, що "під час НП ніхто не постраждав, розливу нафтопродуктів не було".





За відомостями видання Astra, за 30 метрів від місця вибухів розташована казарма з військовими міноборони РФ. Інші джерела поки не підтвердили цю інформацію.







