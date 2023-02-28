Єллен у Києві: США дали перший мільярд доларів допомоги з 10

Сполучені Штати перевели Україні перший транш прямої бюджетної допомоги в розмірі 1,25 мільярда доларів із раніше анонсованих 10. Про це повідомила у понеділок, 27 лютого, міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка приїхала до Києва з неанонсованим візитом.

"Сьогодні я з гордістю оголошую про переказ додаткової суми в понад 1,2 мільярда доларів. Це перший транш з близько 10 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки, який США нададуть у найближчі місяці", - наводить слова Єллен пресслужба американського мінфіну. Перерахування решти 8,65 мільярда доларів очікуються до 30 вересня.

За словами Єллен, ці кошти підтримають роботу українського уряду та критично важливих державних служб, а також забезпечать виплату зарплат пожежникам, вчителям, медикам тощо. "Збереження ефективного уряду є необхідним для здатності України реагувати на напади Росії та інші надзвичайні ситуації", - додала вона.

Остання виплата збільшить загальну суму економічної та бюджетної підтримки, яку США надали Україні від початку повномасштабної війни, до понад 14 мільярдів доларів, пише агенція Reuters. В цілому Україні цього року знадобиться від 40 до 57 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для підтримки своєї економіки. Тому нині Київ веде переговори з кредиторами, зокрема з Міжнародним валютним фондом про кредитну програму на 15,5 мільярда доларів.

Допомога на відновлення та енергетичний сектор

В Києві Єллен зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та урядовцями. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що окрім бюджетної підтримки США виділили 1,5 мільярда доларів на швидке відновлення та ще 1,1 мільярда доларів - на енергетичний сектор України і Молдови.

"Серед інших важливих тем нашої зустрічі: фінансовий і санкційний тиск на Росію, конфіскація заморожених російських активів, страхування воєнних ризиків", - написав Шмигаль у Telegram. Водночас, як уточнила Єллен, все ще існують значні юридичні перешкоди для конфіскації заморожених активів Центрального банку РФ на 300 мільярдів доларів.

Єллен поклала вінок загиблим за Україну

Під час зустрічі з Зеленським вона привітала його дії щодо зміцнення належного врядування та боротьби з корупцією, а також відзначила його "лідерство та рішучість перед обличчям незаконної та неспровокованої війни" Росії. При цьому Єллен запевнила українських посадовців, що США "підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно".

Під час своєї поїздки до Києва міністерка поклала вінок до стіни пам'яті полеглим за Україну біля Михайлівського монастиря. "Я на власні очі бачу нищівну жертву жорстокої війни (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна", - зазначила Єллен. Також вона оглянула знищені російський танк і артилерійську установку на Софіївській площі.