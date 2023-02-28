Фінансові новини
- |
- 28.02.23
- |
- 00:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єллен у Києві: США дали перший мільярд доларів допомоги з 10
22:25 27.02.2023 |
Сполучені Штати перевели Україні перший транш прямої бюджетної допомоги в розмірі 1,25 мільярда доларів із раніше анонсованих 10. Про це повідомила у понеділок, 27 лютого, міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка приїхала до Києва з неанонсованим візитом.
"Сьогодні я з гордістю оголошую про переказ додаткової суми в понад 1,2 мільярда доларів. Це перший транш з близько 10 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки, який США нададуть у найближчі місяці", - наводить слова Єллен пресслужба американського мінфіну. Перерахування решти 8,65 мільярда доларів очікуються до 30 вересня.
За словами Єллен, ці кошти підтримають роботу українського уряду та критично важливих державних служб, а також забезпечать виплату зарплат пожежникам, вчителям, медикам тощо. "Збереження ефективного уряду є необхідним для здатності України реагувати на напади Росії та інші надзвичайні ситуації", - додала вона.
Остання виплата збільшить загальну суму економічної та бюджетної підтримки, яку США надали Україні від початку повномасштабної війни, до понад 14 мільярдів доларів, пише агенція Reuters. В цілому Україні цього року знадобиться від 40 до 57 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для підтримки своєї економіки. Тому нині Київ веде переговори з кредиторами, зокрема з Міжнародним валютним фондом про кредитну програму на 15,5 мільярда доларів.
Допомога на відновлення та енергетичний сектор
В Києві Єллен зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та урядовцями. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що окрім бюджетної підтримки США виділили 1,5 мільярда доларів на швидке відновлення та ще 1,1 мільярда доларів - на енергетичний сектор України і Молдови.
"Серед інших важливих тем нашої зустрічі: фінансовий і санкційний тиск на Росію, конфіскація заморожених російських активів, страхування воєнних ризиків", - написав Шмигаль у Telegram. Водночас, як уточнила Єллен, все ще існують значні юридичні перешкоди для конфіскації заморожених активів Центрального банку РФ на 300 мільярдів доларів.
Єллен поклала вінок загиблим за Україну
Під час зустрічі з Зеленським вона привітала його дії щодо зміцнення належного врядування та боротьби з корупцією, а також відзначила його "лідерство та рішучість перед обличчям незаконної та неспровокованої війни" Росії. При цьому Єллен запевнила українських посадовців, що США "підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно".
Під час своєї поїздки до Києва міністерка поклала вінок до стіни пам'яті полеглим за Україну біля Михайлівського монастиря. "Я на власні очі бачу нищівну жертву жорстокої війни (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна", - зазначила Єллен. Також вона оглянула знищені російський танк і артилерійську установку на Софіївській площі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Добір суддів КСУ. Офіс президента запропонував свою версію, хоча в ЄС наполягають на іншій
|Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2
|США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Німеччина збільшить кількість танків Leopard 2 для України з 14 до 18
|Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО - Міноборони
|Моравецький: 60 танків PT-91 днями прибудуть до України
|Прем'єр-міністр Польщі оголосив у Києві про передачу Україні перших чотирьох танків Leopard 2A4
|США розкрили деталі пакета військової допомоги Україні на 2 млрд доларів
|FATF призупинила членство РФ через війну в Україні
Бізнес
|TSMC побудує в Японії ще один завод із виробництва мікросхем за $7,4 мільярдів
|США, ймовірно, обмежать рівень виробництва південнокорейських чипів у Китаї
|Співробітникам Єврокомісії наказали видалити TikTok
|Amazon купила One Medical за $3,9 млрд та обіцяє заново винайти охорону здоров'я
|Artifact — новинний ШІ-застосунок від співзасновників Instagram — відтепер доступний для всіх користувачів iOS та Android
|Режим чату Bing став доступний на мобільних пристроях - і ви можете говорити з ним
|Американський «єдиноріг» купив українського розробника конструктора логотипів