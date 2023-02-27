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ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій проти РФ
08:00 27.02.2023 |
Європейський Союз запровадив десятий пакет санкцій проти Росії. Про це в суботу, 25 лютого, повідомив верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
"Десятий санкцій пакет ухвалений: 121 фізична та юридична особа у списку, значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборона російських пропагандистських засобів масової інформації", - написав він у Twitter.
Розширення санкційного списку
Серед фізичних осіб, на яких наклали обмеження - російські високопосадовці уряду та військові керівники, причетні до війни проти України, а також представники так званої влади, яку Росія встановила на окупованих територіях в Україні, зазначається у заяві Європейської Комісії
. У списку опинилися причетні до депортації українських дітей до РФ, а також організації та особи, які поширюють дезінформацію і ведуть інформаційну війну. Санкції торкнулися і осіб в Ірані, які беруть участь у розробці безпілотників, що використовуються Росією, а також члени російської приватної військової компанії "Вагнер".
До санкційного списку додали і 96 організацій, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом (ВПК). Тепер загальна кількість підсанкційних російських організацій, пов'язаних з ВПК, сягнула 506. Також до списку вперше включили сім іранських організацій, які використовують компоненти ЄС і постачають РФ безпілотники для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.
Експортні та імпортні обмеження
10-й пакет санкцій забороняє експорт технологій на суму 11,4 мільярда євро. Зокрема, йдеться про електронні компоненти, які РФ застосовує у виробництві своїх безпілотників, ракет, гелікоптерів, транспортних засобів, а також про рідкоземельні метали та тепловізійні камери.
Крім того, під експортні обмеження потрапили товари, "які Росія може легко використати для підтримки своїх військових дій", а саме: вантажівки та запчастини до них, напівпричепи, снігоходи, електрогенератори, біноклі, радари, компаси, мости, автонавантажувачі, крани, насоси, електроніка, обладнання для обробки металів, а також товари, що використовуються в авіаційній промисловості (турбореактивні двигуни).
Загалом 10 пакетів санкцій ЄС накладають обмеження на майже половину (49 відсотків) європейського експорту до Росії, уточнюють в Єврокомісії.
Водночас 10-й санкційний пакет містить заборону на імпорт до ЄС із РФ бітуму та супутніх матеріалів, таких як асфальт, а також синтетичного каучуку та технічного вуглецю. Вартість цього імпорту в ЄС оцінюють у майже 1,3 мільярда євро. Саме імпорт синтетичного каучуку з Росії був каменем спотикання для ухвалення нового санкційного пакету. Польща наполягала на жорстких обмеженнях, але Італія відмовлялася від запропонованого механізму щомісячного зниження ліміту. Зрештою, Польща погодилася на компроміс, що ґрунтується на виконанні шести обов'язкових умов.
Санкції проти банків РФ
Також ЄС заморозив активи трьох російських банків і заборонив європейськими установами фінансувати їх.
Крім того, ЄС заборонив громадян Росії працювати в керівних органах компаній критичної інфраструктури Євросоюзу. "Вплив Росії в цих органах може поставити під загрозу їх належне функціонування та, зрештою, становити загрозу для надання основних послуг європейським громадянам", - йдеться у заяві Ради ЄС. Російським громадянам та юридичним особам також забороняється бронювати потужності для зберігання газу в ЄС (за винятком скрапленого природного газу).
Крім того, Рада ЄС повідомила, що ініціювала процес призупинення ліцензій на мовлення двох ЗМІ, які перебувають під контролем РФ: RT Arabic і Sputnik Arabic.
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