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Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2
23:34 24.02.2023 |
У п'ятницю, 24 лютого, Канада оголосила про передачу Україні ще чотирбох танків Leopard 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Він зазначив, що Збройні сили України отримають від Канади ще 4 танки Leopard 2.
"Також Канада передасть Україні одну броньовану евакуаційну машину та 5 тисяч боєприпасів", - йдеться у заяві.
Таким чином Україна отримає від Канади 8 танків Leopard 2.
Нагадаємо, що Канада оголосила у п'ятницю про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на 32 млн доларів.
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