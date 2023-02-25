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АНАЛІТИКА

Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2

 

У п'ятницю, 24 лютого, Канада оголосила про передачу Україні ще чотирбох танків Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Він зазначив, що Збройні сили України отримають від Канади ще 4 танки Leopard 2.

"Також Канада передасть Україні одну броньовану евакуаційну машину та 5 тисяч боєприпасів", - йдеться у заяві.

Таким чином Україна отримає від Канади 8 танків Leopard 2.

Нагадаємо, що Канада оголосила у п'ятницю про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на 32 млн доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

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