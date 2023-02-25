Фінансові новини
- |
- 25.02.23
- |
- 00:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
23:18 24.02.2023 |
Державний департамент спільно з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та міністерством фінансів у п'ятницю оголосили про виділення понад 10 мільярдів доларів допомоги Україні.
Про це йдеться в повідомленні Держдепу, яке цитує "Європейська правда".
Більша частина коштів - 9,9 мільярда доларів - виділяються Штатами у формі грантів через механізм Світового банку "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності" (PEACE).
"Ці кошти мають вирішальне значення для України під час її захисту від Росії та забезпечать здатність українського уряду продовжувати задовольняти нагальні потреби своїх громадян, зокрема охорону здоров'я, освіту та служби екстреної допомоги", - пояснюють у відомстві.
Додатково США виділять ще 250 мільйонів доларів на допомогу енергетичній системі України. Кошти допоможуть забезпечити роботу шкіл, генератори для лікарень, а також опалення в будинках і притулках по всій Україні.
"Ця допомога доповнює 270 мільйонів доларів , які Сполучені Штати вже виділили на зміцнення енергетичної безпеки України протягом минулого року", - уточнюють у Держдепі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
|США запроваджують 200% мита на російський алюміній
|Німеччина збільшить кількість танків Leopard 2 для України з 14 до 18
|Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО - Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Прем'єр-міністр Польщі оголосив у Києві про передачу Україні перших чотирьох танків Leopard 2A4
|США розкрили деталі пакета військової допомоги Україні на 2 млрд доларів
|FATF призупинила членство РФ через війну в Україні
|ВР ухвалила закон про прозорість в оборонних закупівлях
|Залужний у роковини вторгнення РФ: основа нашої стійкості - люди
|Зеленський у роковини широкомасштабної війни: Головний результат - ми вистояли
|Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України: там 12 пунктів
Бізнес
|Китай блокує доступ до ChatGPT — через побоювання, що ШІ-чатбот надасть нецензуровані відповіді на «політичні питання»
|ChatGPT навчився керувати безпілотниками та роботами
|MOSS - китайський аналог ChatGPT, який назавжди відключився через кілька годин після запуску через різкий стрибок трафіку
|Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду
|Toyota представила новий позашляховик Grand Highlander
|У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг
|BMW представила оновлені кросовери X5 та X6