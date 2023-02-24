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США запроваджують 200% мита на російський алюміній
18:14 24.02.2023 |
Президент США Джо Байден у п'ятницю підписав указ про запровадження мит у розмірі 200% на імпорт алюмінію з Росії, яка є другим у світі виробником цього металу.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщено на сайті Білого дому.
"Росія продовжує свою невиправдану, неспровоковану, непоступливу і безсовісну війну проти України. Російська алюмінієва промисловість є ключовою частиною оборонно-промислової бази Росії і відіграє важливу роль у постачанні Росії зброї та боєприпасів, що використовуються у війні. Крім того, війна Росії проти України спричинила зростання світових цін на енергоносії, що завдало прямої шкоди алюмінієвій промисловості США", - пояснюється в указі.
Згідно з документом, 200%-ве мито на алюміній та похідну продукцію з Росії почне діяти з 10 березня 2023 року, а через місяць - пошириться на товари, виготовлені з російського алюмінію в третіх країнах.
Як повідомляв Bloomberg, такі високі тарифи фактично покладуть край американському імпорту металу з Росії - другого за величиною виробника алюмінію у світі. Хоча імпорт з Росії традиційно становив 10% від загального обсягу імпорту алюмінію в США, згідно з даними американської торгівлі, цей показник знизився до трохи більше 3%.
Окрім алюмінію, в межах нових санкцій президент США підвищив тарифи на більшість інших металів і металопродукції до 70%, а також підвищив тарифи на деякі російські товари до 35%.
"Ці заходи спрямовані проти ключових російських товарів, які приносять дохід Кремлю, водночас зменшуючи залежність США від Росії", - прокоментували в Державному департаменті США.
Нагадаємо, у п'ятницю Сполучені Штати оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії у річницю військового вторгнення в Україну. Санкції запроваджені проти понад 200 фізичних та юридичних осіб, включаючи як російських, так і третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові зусилля Росії.
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