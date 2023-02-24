Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО - Міноборони

Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО - Міноборони

 

Влада Швеції оголосила про готовність передати Україні до 10 танків Leopard A5.

"Шведський прем'єр Ульф Крістерссон і я щойно оголосили про приєднання Швеції до "танкової коаліції", написав у твіттері глава міністерства оборони цієї країни Пол Йонсон.

Крім того, за його словами, Швеція направить в Україну 50 БМП CV90 і значну кількість компонентів для систем ППО Hawk і Iris-T.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6402
  0,1829
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1381  0,04 0,11 39,8743  0,01 0,03
EUR 41,1381  0,08 0,19 42,1290  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес