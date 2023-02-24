Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО - Міноборони

Влада Швеції оголосила про готовність передати Україні до 10 танків Leopard A5.

"Шведський прем'єр Ульф Крістерссон і я щойно оголосили про приєднання Швеції до "танкової коаліції", написав у твіттері глава міністерства оборони цієї країни Пол Йонсон.

Крім того, за його словами, Швеція направить в Україну 50 БМП CV90 і значну кількість компонентів для систем ППО Hawk і Iris-T.

