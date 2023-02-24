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ВР ухвалила закон про прозорість в оборонних закупівлях

14:45 24.02.2023 |

Право, Політика

 

Верховна Рада ухвалила закон про запровадження прозорості в системі оборонних закупівель.

Ухвалення відповідного законопроєкту №8381 у цілому підтримали 264 народні депутати на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Законопроєкт пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Документ пропонує визначити принципи оборонних закупівель під час воєнного стану, запровадити звіти про оборонні закупівлі (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг, що становлять державну таємницю) державними замовниками у сфері оборони в частині відомостей, оприлюднення яких водночас є необхідним для прозорості закупівельного процесу та забезпечить захищеність держзамовників від воєнних загроз.

Водночас законопроєкт передбачає необхідність встановити вимогу оприлюднювати в електронній системі закупівель (Prozorro) звіт про договір про оборонну закупівлю, укладений без використання Prozorro, та повідомляти про внесення змін до істотних умов такого договору. Аналогічна вимога стосується і внесення змін до істотних умов такого договору, які "оприлюднені в період з 24 лютого 2022 року по день набрання чинності цим законом".

Стаття на тему:

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Як повідомляє пресслужба парламенту з посиланням на співавторку законодавчої ініціативи, голову парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну (фракція "Слуга народу"), публічною буде інформація про ціну товару за одиницю, а не весь контракт, оскільки він може містити певну сенситивну інформацію, яка має залишатися закритою з міркувань безпеки.

"Буде оприлюднена інформація про ціну одиниці закупленого товару не тільки щодо майбутніх контрактів, а й тих, які укладали протягом року повномасштабної війни. Також у законопроєкті міститься норма, що парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки може отримати будь-який контракт, навіть таємний, і переглянути його", - пояснила депутатка.

На її думку, ухвалені норми збільшать прозорість, а маніпуляції у сфері закупівель для військових стануть надзвичайно складними. Крім того, депутати продовжують роботу над тим, щоб загалом змінити систему закупівель для військ і зробити її більш конкурентною, щоб виділені гроші працювали в повному обсязі.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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