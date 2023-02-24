Leopard 2 вже в Україні. Польща першою передала Києву сучасні танки

Сьогодні Польща відправила в Україну перші танки Leopard 2, оголосив польський міністр оборони Маріуш Блащак. Він зробив це на засіданні ради безпеки країни, передають ЗМІ Польщі.

Про те, що Польща відправила перші танки в Україну, також повідомила державна Польська агенція пресова. Там уточнюють, що перші з 14-ти танків Leopard 2 вже перетнули кордон.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький якраз приїхав до Києва на річницю вторгнення Росії 24 лютого. Очікується, що він офіційно заявить про прибуття "леопардів" в Україну.

24 лютого про новий пакет допомоги Україна на два мільярди доларів оголосили США.

Німеччина схвалила постачання німецьких танків Leopard 1 та Leopard 2 в Україну наприкінці січня, але поки що про їхнє прибуття не повідомлялося.

Окрім Німеччини, танки надішлють Україні Нідерланди, Канада, Данія, Іспанія, Фінляндія, Швеція та інші країни, але Польща заявила, що робить це першою.

Саме Польща першою декілька місяців тому заявила про намір передати Україні "леопарди", але змушена була чекати дозволу Німеччини.

Канада вже показувала перші танки для України, які літаками відправили до Європи.

Польський прем'єр приїхав у Київ вранці та поклав вінок до Стіни пам'яті загиблих. Поряд з ним був прем'єр України Денис Шмигаль.

Той факт, що Моравецький відвідує Київ у день річниці - коли багато хто передбачав напад Росії на Україну - показує, наскільки Польща та Україна зблизилися за останній рік.Польща вже давно лобіює інші західні країни надсилати більше зброї в Україну, прийняла мільйони українських біженців, а за день до річниці відмовилася підтримати10-ий пакет санкцій ЄС проти Росії, аргументуючи це тим, що він надто м'який.Раніше генеральний секретар правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" (PiS) Кшиштоф Соболевський заявив польському телебаченню, що Моравецький, ймовірно, сьогодні візьме участь у засіданні Верховної Ради України.

Соболевський також сказав, що прем'єр поїхав до Києва з посланням підтримки та інформацією після візиту президента США Джо Байдена до Варшави, який завершився в середу.

Речник уряду пізніше опублікував у твіттері фото Моравецького у Києві.

"Через рік після початку російських військових дій прем'єр-міністр Моравецький відвідав Київ, щоб дати чіткий і відчутний сигнал про подальшу підтримку в захисті України від Росії. Невдовзі після початку війни, 15 березня, ми були в Києві, щоб гарантувати, що Україна не залишиться наодинці", - написав він.

Новий військовий пакет від США

Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, який побував у Києві з Байденом минулого тижня, на річницю вторгнення також оголосив про нову допомогу від США.

Йдеться про черговий пакет військової допомоги на $2 мільярди.

За словами Саллівана, Байден під час свого візиту пообіцяв президенту Володимиру Зеленському, що Україна отримає "більше артилерії, більше боєприпасів, більше установок HIMARS, а також раніше обіцяні американські бронетранспортери і, пізніше, танки".

Згідно із заявою Пентагону, в новому пакеті США будуть безпілотники, обладнання для боротьби з БПЛА та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби.

Допомога надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). На відміну від пакетів озброєнь, які беруться з американських запасів та які можуть швидко відправити в Україну, пакети USAI закупляють або замовляють у промисловості.

"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України", - зазначили у Пентагоні.