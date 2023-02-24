США оголосили про новий пакет допомоги для України в безпековій сфері на суму $2 млрд

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні в безпековій сфері, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами українських захисників і посилити протиповітряну оборону України. Про це повідомила пресслужба Міноборони США в день річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Цей пакет на загальну суму $2 млрд надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як частина нашої прихильності довгостроковій безпеці України. Зокрема, Сполучені Штати виділяють додаткові безпілотні авіаційні системи (БАС) і засоби протидії БАС і радіоелектронної боротьби, а також критично важливі запаси боєприпасів для артилерійських і високоточних вогневих засобів, що зміцнять спроможність України відбивати російську агресію", - зазначено в повідомленні.

До пакета буде включено додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних комплексів HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм, боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням, безпілотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 і Jump 20, обладнання для виявлення БПЛА і засобів радіоелектронної боротьби, обладнання для розмінування, захищене допоміжне обладнання зв'язку, а також фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі стільки часу, скільки буде потрібно", - зазначають у міністерстві.

