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АНАЛІТИКА

Залужний у роковини вторгнення РФ: основа нашої стійкості - люди

09:39 24.02.2023 |

Політика

 

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що основою української стійкості є люди, і висловив подяку силам оборони.

"Основа нашої стійкості - люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти", - написав Залужний у фейсбук.

Головнокомандувач подякував усім українцям, і заявив, що за девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі.

"Усім, хто служить у лавах Збройних сил та інших складових сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - низький уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Пам'ять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо!", - підсумував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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