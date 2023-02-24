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Залужний у роковини вторгнення РФ: основа нашої стійкості - люди
09:39 24.02.2023 |
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що основою української стійкості є люди, і висловив подяку силам оборони.
"Основа нашої стійкості - люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти", - написав Залужний у фейсбук.
Головнокомандувач подякував усім українцям, і заявив, що за девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі.
"Усім, хто служить у лавах Збройних сил та інших складових сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - низький уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Пам'ять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо!", - підсумував він.
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