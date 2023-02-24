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АНАЛІТИКА

Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України: там 12 пунктів

 

Китай опублікував так званий "мирний план" із своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ КНР.

У запропонованому документі 12 пунктів, а саме:

* Повага до суверенітету всіх країн;

* Відмова від "менталітету холодної війни";

* Припинення бойових дій;

* Відновлення мирних переговорів;

* Вирішення гуманітарної кризи;

* Захист цивільного населення та військовополонених;

* Підтримання безпеки атомних електростанцій;

* Зниження стратегічних ризиків;

* Сприяння експорту зерна;

* Припинення "односторонніх" санкцій;

* Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;

* Сприяння післявоєнній відбудові.

Нагадаємо, радник китайського лідера Ван I на Мюнхенській безпековій конференції анонсував "мирний план" Китаю щодо України, але не розкрив подробиці.

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що попри будь-який запропонований план Україна продовжить боротися за свою свободу.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай, Росія
 

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