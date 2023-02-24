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Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України: там 12 пунктів
09:00 24.02.2023 |
Китай опублікував так званий "мирний план" із своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ КНР.
У запропонованому документі 12 пунктів, а саме:
* Повага до суверенітету всіх країн;
* Відмова від "менталітету холодної війни";
* Припинення бойових дій;
* Відновлення мирних переговорів;
* Вирішення гуманітарної кризи;
* Захист цивільного населення та військовополонених;
* Підтримання безпеки атомних електростанцій;
* Зниження стратегічних ризиків;
* Сприяння експорту зерна;
* Припинення "односторонніх" санкцій;
* Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;
* Сприяння післявоєнній відбудові.
Нагадаємо, радник китайського лідера Ван I на Мюнхенській безпековій конференції анонсував "мирний план" Китаю щодо України, але не розкрив подробиці.
Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що попри будь-який запропонований план Україна продовжить боротися за свою свободу.
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