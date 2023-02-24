Фінансові новини
- |
- 24.02.23
- |
- 00:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ООН переважною більшістю голосів схвалила українську «формулу миру», шкідливі поправки «збили»
23:41 23.02.2023 |
Генеральна Асамблея ООН на надзвичайній сесії в четвер переважною більшістю голосів схвалила проєкт резолюції, який інкорпорує ключові положення запропонованої восени 2022 року Україною "формули миру" - плану з десяти пунктів, покликаному завершити повномасштабне російське вторгнення в Україні.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".
За резолюцію проголосувала 141 держава-член ООН, ще 32 утримались під час голосування (зокрема Іран, Казахстан і Китай), а сім країн виступили проти: Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія і Сирія.
Серед іншого, документ містить вимогу до Російської Федерації "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Також там міститься заклик до належного поводження з військовополоненими, повного дотримання міжнародного гуманітарного права, "негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України".
Окремо згадана необхідність "забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному або міжнародному рівні".
Резолюція також закликає члени ООН співпрацювати для подолання глобальних наслідків повномасштабної війни Росії проти України й "підкреслює, що заходи для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні повинні враховувати ці чинники".
Водночас Генасамблея ООН відхилила дві поправки Білорусі, які мали на меті "розмити" резолюцію. У першій ішлось про засудження заяв іноземних лідерів щодо "Мінських угод", а в іншій - заклик припинити військову допомогу Україні.
Як відомо, президент України у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з 10 пунктів, який охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.
Пізніше йому висловили підтримку, серед іншого, США, Європейський Союз і Туреччина, а українська сторона говорила про намір провести захід, присвячений "формулі миру", до річниці повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, що в жовтні 2022 року Генеральна Асамблея ООН 143 із 193 голосів ухвалила резолюцію із засудженням незаконних "референдумів", які Росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ООН переважною більшістю голосів схвалила українську «формулу миру», шкідливі поправки «збили»
ТОП-НОВИНИ
|G7 збільшать фінпідтримку України в 2023 році до $39 млрд і закликають до кінця березня відкрити масштабну програму з МВФ
|Нардепа Лероса відсторонили від участі в роботі ВР до кінця війни - Гончаренко
|Рада позбавила Трухіна депутатського мандата - нардеп
|Фінляндія передасть Україні три своїх Leopard 2
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«Україна ніколи не стане жертвою Росії». Що Байден сказав у Варшаві
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
|Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн
|В «Укрнафті» виявили нестачу сотень тисяч тонн нафти і борги за паливо на 20 мільярдів
Бізнес
|Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду
|Toyota представила новий позашляховик Grand Highlander
|У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг
|BMW представила оновлені кросовери X5 та X6
|Рейтинг популярних в Україні мов програмування 2022 року – в лідерах JavaScript, Java й Python
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ
|ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?