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Нардепа Лероса відсторонили від участі в роботі ВР до кінця війни - Гончаренко
14:28 23.02.2023 |
Верховна Рада ухвалила рішення відсторонити позафракційного народного депутата Гео Лероса від роботи з ухвалення рішень у парламенті до кінця пленарного засідання.
Як повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, відповідне рішення парламент ухвалив на засіданні в четвер.
"Народний депутат Гео Лерос був позбавлений можливості брати участь у роботі Верховної Ради до кінця засідання. Голосували "за" - "Слуги", "ОПЗЖ", Довіра, "За майбутнє", "Відновлення України" та "Батьківщина". Лероса вирішили покарати за те, що він якось не так поставив запитання Єрмаку. А хто у нас Єрмак? Бог? Священний правитель? Верховний жрець? Що це за клоунада? Якщо Єрмак образився, то він може собі спокійно піти до суду. Вони працюють. Але позбавляти депутата можливості працювати не можна", - написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі.
Водночас він пояснив, що засідання ВР не закривалося з 24 лютого 2022 року, оскільки "під час дії воєнного стану засідання Ради не закривається, тобто Лероса відсторонили від участі в роботі Верховної Ради до кінця війни".
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