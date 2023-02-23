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Рада позбавила Трухіна депутатського мандата - нардеп
14:19 23.02.2023 |
Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олександра Трухіна.
Ухвалення відповідного проєкту постанови №9056 підтримали 288 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Рада підтримала припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.
Трухін входив до фракції "Слуга народу". Після того як він став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди у 2021 році й фігурантом справи про спробу підкупу патрульних поліцейських, його виключили з партії та фракції. Як повідомляли з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Трухін визнав свою провину у спробі підкупу патрульних поліцейських і пішов на угоду зі слідством.
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