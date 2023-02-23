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Фінляндія передасть Україні три своїх Leopard 2
12:53 23.02.2023 |
Фінляндія передасть Україні три своїх танки Leopard 2 у рамках тринадцятого пакета військової допомоги для України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міноборони Фінляндії.
Рішення щодо цього схвалив президент Саулі Нііністьо 23 лютого за пропозицією уряду.
Фінляндія передасть три танки, а також допоможе з навчанням екіпажів. Загальна вартість 13-го пакета складає понад 160 млн євро. Інших деталей пакета допомоги і часу надходження цієї зброї не розкриватимуть з міркувань безпеки.
"У п'ятницю 24 лютого виповниться річниця з початку агресивної війни Росії, і Україна далі потребує підтримки, щоб оборонятися. Ми надаємо більше озброєння та долучимось до співпраці щодо "Леопардів" разом із партнерами", - зазначив міністр оборони Мікко Савола.
Загальна вартість зброї, яку Фінляндія передала Україні за час повномасштабної війни, сягає близько 750 млн євро.
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