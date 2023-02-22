ВАС затвердив угоду про визнання винуватості депутата Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП

Депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Трухін пішов на угоду зі слідством та визнав себе винним у тому, що пропонував хабаря поліцейському після скандальної ДТП в серпні 2021 року.

Угоду між депутатом та обвинуваченням, яке представляла спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 22 лютого затвердив Вищий антикорупційний суд (ВАС).

Як повідомив у залі суду представник САП, угода передбачає, що Трухін визнає провину в спробі підкупу поліцейського, який прибув на місце ДТП. Також вона "відповідає інтересам суспільства".

Відповідно до умов угоди, депутат зобов'язується протягом місяця заплатити 6 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, зокрема, на проєкт United24 та "Армія дронів".

За словами прокурора, таким чином нардеп, зокрема, підтвердить своє каяття.

Також "слуга" має заплатити штраф - 68 тисяч гривень. Це максимальна сума штрафу за статтею, яку інкримінують Трухіну.

Заставу, яку депутат вносив під час слідства, теж перерахують на ЗСУ. Це 49,6 тисячі гривень.

Обвинувачення вважає, що злочин Трухіна не був настільки небезпечним, щоб призначати йому більш тяжке покарання, ніж штраф. Також пом'якшувальною обставиною стала наявність у депутата двох дітей.

Окремо прокурор наголосив, що, якщо суд затвердить угоду, Трухін втратить депутатський мандат.

Також він підкреслив, що угода стосується лише справи про спробу дати хабар поліцейському, а не самої ДТП, в якій постраждало шестеро людей.

Скандальна ДТП

У серпні 2021 року з'явилася інформація, що депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП під Києвом, в якому постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Аварія сталася на Бориспільській трасі напередодні Дня незалежності.

Автомобіль Audi в'їхав в автомобіль Ford, який протаранив ще Daewoo.

Потім інформація зникла з деяких ЗМІ, а сам Трухін запевняв, що за кермом автівки був не він.

Поліція так і не підтвердила, і не спростувала інформацію, що Трухін міг бути п'яним.

Вона лише підтвердила факт ДТП. Але імен учасників так і не назвали, додали лише, що за фактом аварії почали кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху.

У фракції "Слуга народу" тоді заявили, що не виключатимуть зі своїх рядів Олександра Трухіна, поки його вина не буде доведена.

Щоправда, через пів року партія змінила свою позицію. Це сталося після оприлюднення відеозапису з Трухіним безпосередньо на місці ДТП.

На відео депутат звертається до поліцейського зі словами "давай, я тихенько в ліс піду" і обіцяє "поговорити" начебто з нині покійним міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Він також пропонує "150 тисяч".

Трухін каже, що не був за кермом автомобіля, що потрапив у ДТП. Він обіцяв правоохоронцю "знайтися" потім та "віддячити". Поліцейський намагається пояснити депутату, що за такі домовленості передбачена кримінальна відповідальність, але той радить "нє ісполнять".

В лютому 2022 року його виключили з партії "Слуга народу".

Тривале розслідування

Кримінальне провадження за фактом ДТП з депутатом почали розслідували в Державному бюро розслідувань.

Дарницький районний суд Києва 9 серпня розглянув справу про ДТП. Але він лише призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

Засуджений - Віктор Склема, який був в одному автомобілі з депутатом. Тоді Склема заявив, що за кермом сидів саме він. Про це казав і Трухін. Але свідки події вказували, що це може бути неправдою.

Суд розглядав справу без присутності Склеми. Суддя Олена Лужецька призначила йому 850 грн штрафу, спираючись лише на надані поліцією матеріали. А саме на протокол огляду місця дорожньо-траспортної пригоди, схему ДТП, письмові пояснення, протоколи допиту свідків і висновок експерта.

Вердикт суду ніхто не оскаржив.

У вересні 2022 року підозру Трухіну вручила вже САП за справою про спробу підкупу поліцейського. Саме у цій справі зараз Трухіна визнали винним.