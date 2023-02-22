«Україна ніколи не стане жертвою Росії». Що Байден сказав у Варшаві

Президент США Джо Байден у Варшаві заявив, що Україна міцна й незалежна і вона ніколи не стане жертвою Росії.

Він приїхав до столиці Польщі через день після несподіваного візиту в Україну й виголосив промову перед Королівським замком.

"Неможливо умиротворити агресора, його апетит до влади. Ми говоримо йому: ні, ні і ще раз ні... Диктатор, який хоче відновити імперію, ніколи не переможе любов народу до свободи", - сказав Байден.

"Україна ніколи не стане жертвою Росії. Ніколи", - додав він і присутні, які слухали промову президента США, підтримали ці слова оплесками.

У своєму виступі Байден нагадав, що рік тому президент Росії Володимир Путін "почав свою смертоносну атаку на Україну".

Це вторгнення Росії стало справжнім випробуванням для усього світу і світової демократії, додав Байден.

"Рік тому світ готувався до падіння Києва. Але я щойно приїхав з Києва, і можу сказати, що Київ міцний. Київ вільний", - сказав Байден.

Він також відзначив президента Зеленського як сильного та мужнього лідера.

Водночас, за словами Байдена, захист свободи - тривалий процес і попереду на Україну чекають важкі часи.

"Україна бореться проти цієї навали, це може тривати довго і багато ще буде трагедій", - сказав Байден, додавши, що США й партнери підтримуватимуть Україну у її боротьбі за незалежність.

Підтримка союзників "не послабиться"

Байден наголосив, що НАТО "єдине, ніж будь-коли до того". Адже у цій війні на кону - свобода, додав він.

Страх потенційного розширення НАТО був однією з причин, чому Росія почала вторгнення.

Президент США наголосив, що Росія використовує зґвалтування як зброю у війні, намагаються вкрасти в України майбутнє, забираючи українських дітей з батьківщини, обстрілює лікарні, школи, сиротинці тощо.

Попри це підтримка України з боку Заходу "не послабиться", наголосив Байден і додав, що США та їх союзники "не втомляться" від війни.

Президент США підтримав громадян Білорусі та Молдови, які хочуть рухатися в бік демократії.

США "не планують нападати" на Росію

США не планують нападати на Росію, запевнив президен Байден у зверненні до росіян у своїй промові.

"США і європейські країни не хочуть знищити Росію. Ми не плануємо нападати на Росію, як Путін сказав сьогодні. Ми хочемо жити в мирі. Ми не ваші вороги", - сказав президент США.

Водночас США зроблять все, щоби "Росія заплатила високу ціну" за збройну агресію. Таким чином Джо Байден ще раз нагадав про нові санкції, які США планують оголосити проти громадян РФ та російських компаній уже цього тижня.

Виступу Байдена передувала промова президента Польщі Анджея Дуди. Він запевнив Україну у підтримці Польщі і сказав, що Польща і союзники роблять усе, щоби Росія була "змушена піти з окупованої української землі".

"Нема свободи без солідарності", - сказав Дуда.

Діана Куришко, кореспондентка ВВС News Україна з Варшави:

Королівський замок у Варшаві у день промови Джо Байдена увішаний прапорами трьох країн - США, Польщі та України - та оточений довжелезними кордонами поліції.

У місті, куди президент США приїхав напередодні з України, вже два дні посилено заходи безпеки - перекриті центральні вулиці, над містом літають гелікоптери.

Промова президента США є відкритою подією для публіки й прийти сюди, у парк королівського палацу, можуть усі охочі за попередньою реєстрацією і пройшовши перевірку на вході.

Байден звертається до громадськості після зустрічей з керівництвом Польщі, де говорили про посилення НАТО на сході та про те, що Україні потрібно більше зброї.

"Байден, дай Україні F-16",- таке відео транслювали на величезних екранах у центрі Варшави напередодні приїзду американського президента.

21 лютого - день промов двох президентів. Свою у Москві вже виголосив президент РФ Володимир Путін, натякаючи світу на можливі нові ядерні перегони.