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Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
17:07 21.02.2023 |
Кабінет міністрів призначив заступниками міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка (ще минулого тижня), а також колишнього депутата й експосла України в Канаді Андрія Шевченка та волонтера й журналіста Віталія Дейнегу.
Ці призначення планувались разом ще минулого тижня, проте Шевченка і Дейнегу кабмін призначив тільки 21 лютого.
Ще минулого тижня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що подав ці кандидатури на погодження президенту і очікує, що їх призначить на посади уряд.
Міністр уточнив, що їхні попередники - перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук - залишаться у команді міністерства у форматі радників міністра.
Сам Резніков на початку лютого був на межі відставки. Проте йому поки що вдалось зберегти крісло.
Хто такі Павлюк, Дейнега та Шевченко
Олександр Павлюк став першим заступником міністра оборони.
"Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з генеральним штабом", - написав Резніков.
Павлюк - герой України, на момент вторгнення Росії в Україну командувач Об'єднаних сил ЗСУ, у березні-травні 2022 року очолював Київську обласну військову адміністрацію та керував обороною столиці.
У випадку Павлюка кадрове рішення дещо неоднозначне. Адже, відповідно до закону, посади міністра оборони та його заступників можуть обіймати лише цивільні особи.
Але за день до призначення нових заступників у міноборони Зеленський підписав указ, який дозволив військовим "заміщати" посаду першого заступника міністра оборони на час воєнного стану.
Посада заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації дісталася Віталію Дейнезі.
"Сучасна війна потребує нових підходів. Сектор цифрового розвитку є одним з напрямків, де Україна здатна на прорив і може створювати нові стандарти для світу. Потрібен свіжий погляд, широкий кругозір та здатність інтегрувати можливості держави, бізнесу та громадського сектору",- пояснив свій вибір Резніков.
Дейнега - відомий волонтер та громадський діяч, засновник одного з найбільших фондів допомоги армії "Повернись живим", який він очолював з 2014 до 2020 року.
Зараз фонд очолює Тарас Чмут.
Андрій Шевченко отримав посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції.
"Комунікації з міжнародними партнерами, законотворцями та українським суспільством, впровадження у секторі оборони нових стандартів є одним з пріоритетних напрямків", - написав Резніков.
Шевченко був відомим українським тележурналістом та захисником свободи слова і прав медіаспільноти. У 2006 році пішов в політику і був депутатом Верховної Ради трьох скликань.
У 2015-2021 роках працював послом України в Канаді.
"Це не останні кроки з перезавантаження міноборони, - підкреслив Резніков. - Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів".
Стаття на тему:
16.02.23 Порятунок рядового Резнікова. Як Міноборони купуватиме яйця по-новому
Банкова відмовилася від ідеї поставити генерала Буданова на чолі Міноборони. Натомість першим заступником Резнікова призначено генерала Павлюка.
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