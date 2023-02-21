Фінансові новини
- |
- 21.02.23
- |
- 08:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
23:25 20.02.2023 |
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) об'єднав справи "Україна та Нідерланди проти Росії" та "Україна проти Росії (Х)" щодо повномасштабного вторгнення РФ в одне велике провадження.
Про це повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко, пише "Європейська правда".
"ЄСПЛ об'єднав справи "Україна та Нідерланди проти Росії", у якій суд вже визнав окупацію РФ східної України з 2014 року, та "Україна проти Росії (Х)" щодо повномасштабного вторгнення в одне велике провадження. Тепер так звана "велика справа по Донбасу" стала ще більшою", - повідомила Сокоренко.
За її словами, об'єднання справ однозначно має одразу декілька переваг. Серед них - пришвидшення розгляду справи щодо повномасштабного вторгнення "Україна проти Росії (Х)".
Сокоренко нагадала, що 25 січня 2023 року ЄСПЛ визнав прийнятною так звану справу по Донбасу і перейшов до її розгляду по суті.
Відтак, після об'єднання зазначених справ ЄСПЛ перейде до стадії розгляду по суті справи "Україна проти Росії (Х)" і Україна вже "зекономила" щонайменше рік-два, а насправді набагато більше, у її дослідженні ЄСПЛ, зазначила Сокоренко.
Об'єднання справ, за словами уповноваженої, дозволить оптимізувати процес - це забезпечить більш ефективний розгляд, оскільки деякі аспекти двох справ є подібними та взаємодовнюваними. Вбивства, викрадення, тортури, посягання на приватне та сімейне життя, захоплення/знищення майна, дискримінація за мовою, віросповіданням, поглядами - все це частина офіційної політики Росії з 2014 року, яка отримала продовження на тих територіях України, захоплених Росією після 24 лютого, підкреслює Сокоренко.
Об'єднання також дозволить ЄСПЛ вивчити справи в більш глобальному контексті; отримати більш повне рішення, оскільки в одній справі будуть розглядатися різні аспекти порушення прав людини; надати Україні більшу підтримку та платформу для просування її справи перед світовою спільнотою.
Крім того, велике рішення ЄСПЛ може мати важливий вклад у зміцнення міжнародного права та правопорядку, оскільки в справі розглядаються не окремі порушення прав людини, а підрив Росією принципів мирного співіснування та забезпечення прав людини як таких, каже Сокоренко.
"Рішення ЄСПЛ також є серйозним підґрунтям для посилення позиції України у притягненні Росії до відповідальності у контексті доведення "логічного ланцюжка" навмисності та цілеспрямованості дій агресора. Вважаю це чудовою процесуальною перемогою України в ЄСПЛ", - зазначила уповноважена.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
|Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн
|В «Укрнафті» виявили нестачу сотень тисяч тонн нафти і борги за паливо на 20 мільярдів
|Японія планує надати Україні ще $5,5 мільярда допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Директор МВФ Георгієва прибула до Києва - нардеп
|Байден приїхав в Україну з неанонсованим візитом
|Коментар: У Мюнхені депутінізація вже почалася
|МВФ заявляє про успішні переговори з Україною щодо моніторингової програми
|Останній цвях для Коломойського. Що показав фінал суду щодо Приватбанку
|Кривавий птах: У Росії Ашан підтримує військових та допомагає мобілізувати співробітників - The Insider
Бізнес
|ШІ Microsoft Bing також припускався прикрих помилок під час демонстрації та активного використання
|У ЄС заборонили продаж автомобілів на бензині з 2035 року
|Чи не створять нові чат-боти хаос у соцмережах
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам