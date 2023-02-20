Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн

Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 460 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна на Twitter репортерки Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

За даними Пентагону, до нового пакету допомоги увійдуть:

* додаткові боєприпаси для HIMARS

* снаряди для 155-мм артилерії

* снаряди для 120-мм мінометів

* 4 радари повітряного спостереження

* протитанкові системи Javelin

* близько 2000 протитанкових ракет

* 4 машини групи вогневої підтримки піхоти Bradley

* 2 тактичні ремонтні транспортні засоби

* протипіхотні боєприпаси Claymore

* тактичні системи безпечного зв'язку

* прилади нічного бачення

* запасні частини та інше обладнання

Зазначимо, у рамках візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет, до якого увійдуть боєприпаси для HIMARS, гаубиці, протитанкові засоби Javelin та інша військова допомога.