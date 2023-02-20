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АНАЛІТИКА

Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн

 

Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 460 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна на Twitter репортерки Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

За даними Пентагону, до нового пакету допомоги увійдуть:

* додаткові боєприпаси для HIMARS
* снаряди для 155-мм артилерії
* снаряди для 120-мм мінометів
* 4 радари повітряного спостереження
* протитанкові системи Javelin
* близько 2000 протитанкових ракет
* 4 машини групи вогневої підтримки піхоти Bradley
* 2 тактичні ремонтні транспортні засоби
* протипіхотні боєприпаси Claymore
* тактичні системи безпечного зв'язку
* прилади нічного бачення
* запасні частини та інше обладнання

Зазначимо, у рамках візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет, до якого увійдуть боєприпаси для HIMARS, гаубиці, протитанкові засоби Javelin та інша військова допомога.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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